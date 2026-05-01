Salon bas normand du Collectionneur Stade Kieffer Ouistreham
Salon bas normand du Collectionneur Stade Kieffer Ouistreham dimanche 10 mai 2026.
Ouistreham
Salon bas normand du Collectionneur
Stade Kieffer 85 Avenue Général Leclerc Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
40 négociants et collectionneurs présentent une grande variété d’objets multi-collections timbres, cartes postales, vinyles, monnaies, fèves, BD, miniatures, et bien plus encore.
Vous retrouverez les incontournables objets multi-collections (philatélie, cartes postales, vieux papiers, vinyles, muselets, monnaies, billets de banque, pins, minéraux, fèves, bandes dessinées, voitures miniatures, coquillages, étiquettes de fromage, gravures de la période EDO…) avec 40 négociants et collectionneurs.
Soutenu depuis la 1ère édition du salon par ses partenaires la FFAP, Delcampe et la municipalité de Ouistreham Riva-Bella, le club philatélique de Ouistreham proposera les souvenirs édités lors de manifestations passées 1ers jours des timbres sur J.B. Charcot, le D.Day, le Phare de Ouistreham Riva-Bella, de St Pierre et Miquelon… .
Stade Kieffer 85 Avenue Général Leclerc Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 84 28 36 lesalonbasnormandducollectionneur@laposte.net
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English : Salon bas normand du Collectionneur
40 dealers and collectors present a wide variety of multi-collection items: stamps, postcards, vinyl, coins, broad beans, comic strips, miniatures and much more.
L’événement Salon bas normand du Collectionneur Ouistreham a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer
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