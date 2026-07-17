Concert et lecture d’auteurs audois, Église Sainte-Léocadie de Fontjoncouse, Fontjoncouse

Informations pratiques

Concert et lecture d’auteurs audois Samedi 19 septembre, 18h00 Église Sainte-Léocadie de Fontjoncouse Aude

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Découvrez un spectacle poétique rendant hommage aux poètes audois et à leur héritage littéraire.

Église Sainte-Léocadie de Fontjoncouse Fontjoncouse 11360 Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie 07 63 93 62 61 Jean l’hispani, Wisigoth venu de Tolède, a reçu de Charlemagne en 793 la loi d’aprision, (le droit de défricher une

terre inculte et d’en acquérir la propriété), un territoire dénommées Font Joncosa, et créé le village de Fontjoncouse. De l’ancien castrum où le village s’est établi, il ne reste aujourd’hui que l’église romane Sainte-Léocadie (église inscrite au titre des Monuments historiques) et quelques vestiges des fortifications. Parking de l’église avec places handicapés.

Spectacle poétique en hommage aux poètes audois du patrimoine.

© Flore iborra photo Lara Dopff