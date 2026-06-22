JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse
JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse dimanche 20 septembre 2026.
Fontjoncouse
JEP 2026 FONTJONCOUSE
Fontjoncouse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des JEP, l’Eglise Sainte Léocadie, église romane du 12ème siècle, sera ouverte au public toute la journée.
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Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie +33 6 07 57 17 40 lesamarels.fontjoncouse@gmail.com
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English :
As part of the European Heritage Days, the Church of Sainte L%E9ocadie, a 12%E8th-century Romanesque church, will be open to the public all day.
L’événement JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse a été mis à jour le 2026-06-22 par