Fontjoncouse

JEP 2026 FONTJONCOUSE

Fontjoncouse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des JEP, l’Eglise Sainte Léocadie, église romane du 12ème siècle, sera ouverte au public toute la journée.

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Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie +33 6 07 57 17 40 lesamarels.fontjoncouse@gmail.com

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English :

As part of the European Heritage Days, the Church of Sainte L%E9ocadie, a 12%E8th-century Romanesque church, will be open to the public all day.

L’événement JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse a été mis à jour le 2026-06-22 par