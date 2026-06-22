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JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse

JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse

JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse dimanche 20 septembre 2026.

Ville
11360 Fontjoncouse
Département
Aude
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Fontjoncouse

JEP 2026 FONTJONCOUSE

Fontjoncouse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des JEP, l’Eglise Sainte Léocadie, église romane du 12ème siècle, sera ouverte au public toute la journée.
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Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie +33 6 07 57 17 40  lesamarels.fontjoncouse@gmail.com

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English :

As part of the European Heritage Days, the Church of Sainte L%E9ocadie, a 12%E8th-century Romanesque church, will be open to the public all day.

L’événement JEP 2026 FONTJONCOUSE Fontjoncouse a été mis à jour le 2026-06-22 par