Concert et Luminions dans l’église d’Andé rue des ècoles Andé
Concert et Luminions dans l’église d’Andé rue des ècoles Andé samedi 30 mai 2026.
Concert et Luminions dans l’église d’Andé
rue des ècoles église d,andé Andé Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:45:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour sa 10éme participation à pierres en lumière, l’association de notre dame d’Andé organise un concert dans l’église, la chorale de Ailly vous enchantera par leurs voix dans un répertoire varié de chants ( pop rock classique …etc.) les visiteurs seront invités à déposer des luminions autour de l’édifice. Buvette. .
rue des ècoles église d,andé Andé 27430 Eure Normandie +33 6 16 18 22 30 jean-paul.malvoisin@orange.fr
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English : Concert et Luminions dans l’église d’Andé
L’événement Concert et Luminions dans l’église d’Andé Andé a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure