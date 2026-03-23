Concert et Luminions dans l’église d’Andé rue des ècoles Andé

Concert et Luminions dans l’église d’Andé

rue des ècoles église d,andé Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:45:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour sa 10éme participation à pierres en lumière, l’association de notre dame d’Andé organise un concert dans l’église, la chorale de Ailly vous enchantera par leurs voix dans un répertoire varié de chants ( pop rock classique …etc.) les visiteurs seront invités à déposer des luminions autour de l’édifice. Buvette. .

rue des ècoles église d,andé Andé 27430 Eure Normandie +33 6 16 18 22 30 jean-paul.malvoisin@orange.fr

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English : Concert et Luminions dans l’église d’Andé

L’événement Concert et Luminions dans l’église d’Andé Andé a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure