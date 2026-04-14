Visite libre découverte du parc de Rocailles, Le moulin d’Andé, Andé

Visite libre découverte du parc de Rocailles 5 – 7 juin Le moulin d’Andé Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Moulin d’Andé ouvre les portes de son parc de Rocailles de 15 hectares inscrit au titre des monuments historiques. Laissez-vous déambuler dans ce site d’exception, entouré de verdure et bordé par la Seine.

Le moulin d’Andé 65 rue du moulin, 27430 Andé Andé 27430 Eure Normandie 02 32 59 90 89 http://www.moulinande.com Le Moulin d’Andé est d’abord un site patrimonial exceptionnel, dont l’histoire architecturale remonte à plusieurs siècles. Implanté sur un bras de la Seine, il conserve la structure d’un ancien moulin hydraulique dont les premières traces remontent au Moyen Âge, avant d’être profondément remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’ensemble se compose d’un moulin sur l’eau avec une roue « pendante », d’une maison de meunier, de dépendances, de serres, d’un parc paysager et de rocailles remarquables, dans un dialogue rare entre architecture, paysage et mémoire du fleuve. Cet ensemble, classé et inscrit au titre des monuments historiques, porte encore aujourd’hui les traces de cette stratification du temps.

Mais le Moulin d’Andé n’est pas seulement un patrimoine : il est devenu, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, un lieu de création majeur.

C’est en 1957 que Suzanne Lipinska découvre ce lieu et décide d’en faire un espace d’accueil pour les artistes. Peu à peu, elle transforme le Moulin en un lieu de vie et de travail unique, où l’on vient écrire, penser, répéter, composer, filmer, souvent loin du tumulte parisien.

Très vite, de jeunes cinéastes y trouvent refuge : François Truffaut, Alain Cavalier, Louis Malle y passent, tout comme de nombreux acteurs, écrivains et musiciens. Le Moulin accompagne ainsi discrètement l’émergence d’une partie du cinéma français moderne.

Des écrivains comme Georges Perec, René de Obaldia ou Maurice Pons y trouvent également un cadre rare, propice à la concentration et à l’invention.

Au fil des décennies, le Moulin devient une véritable ruche artistique : un lieu où se croisent les disciplines, les générations, les formes d’écriture et les sensibilités.

Aujourd’hui, cette histoire se prolonge à travers le CECI, les concerts, les festivals, les résidences artistiques, les rencontres intellectuelles et les séminaires, dans un équilibre fragile entre patrimoine vivant et création contemporaine. Parking au niveau de l’entrée du théâtre

Le Moulin d’Andé ouvre les portes de son parc de Rocailles de 15 hectares inscrit au titre des monuments historiques. Laissez-vous déambuler dans ce site d’exception, entouré de verdure et bordé par…

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