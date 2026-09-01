Concert et magie Lancement de saison La Manoque Tonneins

Informations pratiques

Tonneins

Concert et magie Lancement de saison

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La ville de Tonneins vous invite à découvrir la programmation culturelle de cette nouvelle saison.

La ville de Tonneins vous invite à découvrir la programmation culturelle de cette nouvelle saison.

Soirée de lancement en plusieurs temps Jérémy Canto artiste magicien illuminera le début de soirée avec ses interventions Close up puis clôturera par un show lumineux. A 20h30, le concert de l’artiste agenais Sylvain Reverte ouvre la saison. .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

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English : Concert et magie Lancement de saison

The city of Tonneins invites you to %E0 discover the cultural program for this new season.

L’événement Concert et magie Lancement de saison Tonneins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Val de Garonne