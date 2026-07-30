Concert et marché artisanal Rue du Guilly Moëlan-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Rue du Guilly · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Concert et marché artisanal
Rue du Guilly Place Julien Mauduit Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Le prochain marché artisanal de l’association Arts-sur-mer (association regroupant des artisans et artistes du secteur de Moëlan-sur-Mer), aura lieu vendredi 24 juillet rue du Guilly de 17h30 à 22h.
Vous pourrez échanger avec une quinzaine d’artistes et artisans locaux et y découvrir leurs créations.
L’animation musicale sera assurée par le duo Les chats l’heureux qui se produira de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 21h30.
De nombreux commerçants de Moëlan s’associent à ce marché pour que vous puissiez vous restaurer ou boire un verre sur place.
Une soirée qui s’annonce culturelle, conviviale et joyeuse ! Tous les habitants et visiteurs sont conviés à participer à la fête, gratuite et ouverte à tous.
Notez que deux autres marchés sont prévus
– le jeudi 13 août place de l’Église, en collaboration avec le festival Fest’in d’Mouettes
– le vendredi 28 août rue du Guilly
En espérant voir un public nombreux, nous avons hâte de vivre ces moments de partage au cœur de notre beau village ! .
Rue du Guilly Place Julien Mauduit Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 19 17 33 17
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English :
L’événement Concert et marché artisanal Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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