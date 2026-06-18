Fest’in d’mouettes Le Plat Concert de Gangstar Fanfare + Animations L’école Buissonnière Parc Angot Moëlan-sur-Mer
Fest’in d’mouettes Le Plat Concert de Gangstar Fanfare + Animations L’école Buissonnière Parc Angot Moëlan-sur-Mer jeudi 30 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Fest’in d’mouettes Le Plat Concert de Gangstar Fanfare + Animations L’école Buissonnière
Parc Angot Kergroës Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Gangstar Fanfare Fanfare électrique · Déambulation
Gangstar Fanfare se déplace avec la Gangstar Mobil’, sono intégrée, et un répertoire qui traverse le swing, le ska, la chanson et la salsa sans jamais s’arrêter longtemps quelque part. Entre chaque morceau, Vladimir — conteur venu des pays de l’Est, prend la parole pour des intermèdes d’une précision comique rare. Ce n’est pas un concert statique face au public c’est une chose vivante qui occupe l’espace, qui circule, qui décide que la frontière entre la scène et les spectateurs est une suggestion. Prévoir de l’espace pour bouger.
ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI
L’École buissonnière à partir de 15h
– Petit bac géant revisité en version participative à partir de 8 ans
– Molkky, Chamboultou, pêche à la ligne, jeu de palet
– Twister
– Tatouages éphémères Fest’in d’mouettes .
Parc Angot Kergroës Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 10
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English :
L’événement Fest’in d’mouettes Le Plat Concert de Gangstar Fanfare + Animations L’école Buissonnière Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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