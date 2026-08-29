UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Buzy

Concert et spectale Une soirée en rose ! Place du Prat Buzy

samedi 17 octobre 2026 · Place du Prat · Buzy

Concert et spectale Une soirée en rose ! Place du Prat Buzy

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place du Prat
Adresse
Espace Sagette (Salle des Fêtes)
Ville
64260 Buzy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Buzy

Concert et spectale Une soirée en rose !

Place du Prat Espace Sagette (Salle des Fêtes) Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Dans le cadre d’Octobre Rose, cette soirée de soutien à la lutte contre le cancer du sein mêlera musique et théâtre, au profit de la Ligue contre le cancer.

Le groupe de chanteurs et chanteuses de la vallée d’Ossau, Les Polysongs, ouvrira la soirée avec un moment musical.

Puis, la troupe de théâtre Eths Talousses (Aren), formée de sept acteurs amateurs et de leur metteuse en scène, présentera Le Mange Disque de Frédéric Dubost.

Cette comédie en deux actes raconte le quotidien bousculé d’Alice et Jacques, qui vivent ensemble depuis la disparition accidentelle de Georges, dix ans plus tôt, en pleine forêt amazonienne… jusqu’à l’apparition d’un mystérieux psychiatre.

Une histoire pleine de rebondissements, mêlant fantaisie, mélodie, suspense, amour et exotisme, pour le plaisir des petits et des grands.

Buvette sur place.   .

Place du Prat Espace Sagette (Salle des Fêtes) Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 33 42 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert et spectale Une soirée en rose !

L’événement Concert et spectale Une soirée en rose ! Buzy a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Buzy (Pyrénées-Atlantiques)