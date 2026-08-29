Concert et spectale Une soirée en rose ! Place du Prat Buzy

Informations pratiques

Buzy

Concert et spectale Une soirée en rose !

Place du Prat Espace Sagette (Salle des Fêtes) Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre d’Octobre Rose, cette soirée de soutien à la lutte contre le cancer du sein mêlera musique et théâtre, au profit de la Ligue contre le cancer.

Le groupe de chanteurs et chanteuses de la vallée d’Ossau, Les Polysongs, ouvrira la soirée avec un moment musical.

Puis, la troupe de théâtre Eths Talousses (Aren), formée de sept acteurs amateurs et de leur metteuse en scène, présentera Le Mange Disque de Frédéric Dubost.

Cette comédie en deux actes raconte le quotidien bousculé d’Alice et Jacques, qui vivent ensemble depuis la disparition accidentelle de Georges, dix ans plus tôt, en pleine forêt amazonienne… jusqu’à l’apparition d’un mystérieux psychiatre.

Une histoire pleine de rebondissements, mêlant fantaisie, mélodie, suspense, amour et exotisme, pour le plaisir des petits et des grands.

Buvette sur place. .

Place du Prat Espace Sagette (Salle des Fêtes) Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 33 42 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert et spectale Une soirée en rose !

L’événement Concert et spectale Une soirée en rose ! Buzy a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées