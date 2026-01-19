Concert Etta James Roussines
Concert Etta James Roussines samedi 26 septembre 2026.
Concert Etta James
le bourg Roussines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée organisé par l’association Festiv’ en Marche dans le cadre de musique et théâtre au pays.
Soirée aux résonances du blues de la chanteuse Etta James. .
le bourg Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 86 68 resa.festivenmarche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening organized by the association Festiv’ en Marche.
L’événement Concert Etta James Roussines a été mis à jour le 2026-01-19 par Destination Brenne