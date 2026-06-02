Roussines

Circuit des peintures murales gothiques Église Saint Sulpice de Roussines

Roussines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-27 16:30:00

fin : 2026-07-27 17:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqués par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle.

Décor peint au XVe siècle, représentation rare des sept péchés capitaux, anges musiciens, Christ en Majesté. .

Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95

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English :

The early 13th century was still marked by Romanesque art, and a new sensibility emerged in the middle of this period, which lasted until the beginning of the 16th century.

L’événement Circuit des peintures murales gothiques Église Saint Sulpice de Roussines Roussines a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne