AGENDA · Roussines
Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE Le bourg Roussines
mercredi 12 août 2026 · Le bourg · Roussines
Informations pratiques
Roussines
Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE
Le bourg 1 route de la tardoire Roussines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Concert de Camille la Harpiste en duo à la RUCHE
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Le bourg 1 route de la tardoire Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 81 59 katymyny@yahoo.fr
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English :
Concert by Camille the Harpist in a duo with %E0 la RUCHE
L’événement Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE Roussines a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Charente Limousine
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