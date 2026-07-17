Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE Le bourg Roussines

Informations pratiques

Roussines

Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE

Le bourg 1 route de la tardoire Roussines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Concert de Camille la Harpiste en duo à la RUCHE

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Le bourg 1 route de la tardoire Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 81 59 katymyny@yahoo.fr

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English :

Concert by Camille the Harpist in a duo with %E0 la RUCHE

L’événement Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE Roussines a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Charente Limousine