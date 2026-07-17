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AGENDA · Roussines

Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE Le bourg Roussines

mercredi 12 août 2026 · Le bourg · Roussines

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
1 route de la tardoire
Ville
16310 Roussines
Département
Charente
Tarif

Roussines

Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE

Le bourg 1 route de la tardoire Roussines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Concert de Camille la Harpiste en duo à la RUCHE
  .

Le bourg 1 route de la tardoire Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 81 59  katymyny@yahoo.fr

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English :

Concert by Camille the Harpist in a duo with %E0 la RUCHE

L’événement Concert de Camille la Harpiste à la RUCHE Roussines a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Charente Limousine

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