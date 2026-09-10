Concert Etudiants – Roméo et Juliette, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert Etudiants – Roméo et Juliette Jeudi 12 novembre, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

CONCERT RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX ÉTUDIANTS 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00

Chaque année, l’Orchestre National des Pays de la Loire accueille plus de 3000 étudiants lors de deux grands concerts symphoniques à 3€. Chaque fois, c’est le même bonheur, le même enthousiasme. Cette saison encore, les musiciens de l’ONPL et le chef d’orchestre espagnol Roberto Forés Veses mettent les petits plats dans les grands avec, au programme, les suites de Roméo et Juliette de Prokofiev. Quand l’hostilité entre Montaigu et Capulet empêche un amour de se dire au grand jour, la passion et la violence entrent en ébullition dans les rues de Vérone. De la célèbre Danse des chevaliers à la Mort de Tybalt, les accents les plus déchirants rythment cette partition parcourue par un souffle dramatique exceptionnel.

Joaquín Turina | Danzas Fantásticas

Sergueï Prokofiev | Roméo et Juliette, extraits des suites n°1 et n°2

Roberto Forès Veses, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=391&sessionid=703 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]

Comme Roméo et Juliette au bal masqué organisé par le clan Capulet, franchissez les portes de nos salles pour découvrir les merveilles de l’orchestre symphonique !

Jean-Baptiste Millot