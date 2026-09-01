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AGENDA · Saint-Clément-sur-Durance

Concert European Jazz Companions Saint-Clément-sur-Durance

lundi 21 septembre 2026 · Saint-Clément-sur-Durance

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
05600 Saint-Clément-sur-Durance
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Saint-Clément-sur-Durance

Concert European Jazz Companions

Place de l’église Saint-Clément-sur-Durance Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

Oreille portée jazzy? Dans le cadre des European Jazz Companions, profite d’un concertsur la place de l’église à Saint Clément sur Durance !
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Place de l’église Saint-Clément-sur-Durance 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 81 24 88 

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English :

In the mood for some jazz? As part of the European Jazz Companions series, enjoy a concert on the church square in Saint Clément-sur-Durance!

L’événement Concert European Jazz Companions Saint-Clément-sur-Durance a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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