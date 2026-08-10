Concert évènement: Le bal des variestistes + Nini Poulain Stade Du logo pénestin

Informations pratiques

Officiellement, vous aimez Otis Redding et Rage Against the Machine. Personne ne soupçonne que vous connaissez aussi Nana Mouskouri et Dario Moreno. Même sous la torture vous n’avouerez jamais qu’il vous arrive de chantonner Les neiges du Kilimandjaro. Votre chien s’appelle Mirza. En société, vous prétendez n’apprécier que modérément les paillettes et les sirènes parcimonieusement vêtues. Vous ne mettez plus ce débardeur jacquard tricoté main. Côté cœur, vous cherchez le moyen de dissimuler votre tatouage « I love Kim Wilde ». Quand vous faites de l’air guitar sur AC/DC devant le miroir, c’est en cachette des enfants.

Reprenez-vous !

En vrai, ce qu’il vous faut c’est une bonne récré. Une boum second degré qui va vous faire danser toute la nuit avec boule à facettes, mocassins à pompons, quart d’heure américain et tout le toutim. Une grosse vague d’énergie musicale à surfer sans complexes. Avec lignes de basse de la mort qui tue, guitares saturées et sueur qui scotche à vos joues ce foutu col pelle-à-tarte. Des chanteuses en collants-résille-de-bonne-qualité-qui-ne-tournent-pas-dans-l’escarpin-quand-on-danse. Ah oui c’est ça, il vous faut des chanteuses à voix. Des cuivres, ah oui des cuivres. Un batteur gominé. Un clavier frisé. Des comédiens improbables. Des feux d’artifice. Des effets spéciaux. Il vous faut des tas de trucs en fait, dites donc.

Figurez-vous que ça tombe bien : Le Bal à tout ça et plus encore. Trois heures de second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite des costumes en tergal et des robes de pin-up. Dans votre joli thorax, votre cœur fait boum. La récré, c’est maintenant. Fermez les yeux. Laissez monter vos bras. Ouvrez les yeux. Regardez vos pieds. Ils bougent.

Concert événement Le Bal des Variétistes + 1ère partie samedi 15 août à 20h30 au stade du Logo. Bar et restauration sur place.