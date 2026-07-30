Informations pratiques

Agde

CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES

Cathédrale Saint-Etienne Agde Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

44 voix pour vous faire vibrer au son de Ravel, Fauré et autres chefs d’œuvres

Direction Donka Miteva Pierre-Louis Delaporte en résidence à la Cité des Arts de Montpellier

Musique vocale a cappella

Le Chœur Européen des Jeunes est composé de 44 choristes, jeunes adultes sélectionnés sur audition, venant de 18 pays d’Europe.

Ce Chœur est une aventure européenne unique !

Ils sont accueillis au mois d’août au Conservatoire de Montpellier et dirigés par le chef de chœur français Pierre-Louis Delaporte et la cheffe bulgare Donka Miteva.

Billetterie en ligne et sur place 1h avant le concert

#CONCERT .

Cathédrale Saint-Etienne Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES

44 voices to move you to the sounds of Ravel, Fauré, and other masterpieces

Conductors: Donka Miteva and Pierre-Louis Delaporte, in residence at the Cité des Arts in Montpellier

A cappella vocal music

L’événement CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES Agde a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34