CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES Agde
dimanche 16 août 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES
Cathédrale Saint-Etienne Agde Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
44 voix pour vous faire vibrer au son de Ravel, Fauré et autres chefs d’œuvres
Direction Donka Miteva Pierre-Louis Delaporte en résidence à la Cité des Arts de Montpellier
Musique vocale a cappella
Le Chœur Européen des Jeunes est composé de 44 choristes, jeunes adultes sélectionnés sur audition, venant de 18 pays d’Europe.
Ce Chœur est une aventure européenne unique !
Ils sont accueillis au mois d’août au Conservatoire de Montpellier et dirigés par le chef de chœur français Pierre-Louis Delaporte et la cheffe bulgare Donka Miteva.
Billetterie en ligne et sur place 1h avant le concert
#CONCERT .
Cathédrale Saint-Etienne Agde 34300 Hérault Occitanie
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English : CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES
44 voices to move you to the sounds of Ravel, Fauré, and other masterpieces
Conductors: Donka Miteva and Pierre-Louis Delaporte, in residence at the Cité des Arts in Montpellier
A cappella vocal music
L’événement CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES Agde a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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