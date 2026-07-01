FÊTE D’AGDE Agde
vendredi 31 juillet 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
FÊTE D’AGDE
La promenade Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Entre traditions agathoises, animations et nuits festives, Agde renoue avec son histoire et fait revivre sa Fête locale.
Pendant trois jours, le cœur historique devient un immense terrain de fête aux couleurs du Sud joutes, corso, bandas, défilés, bodégas, soirées DJ…
On vous attend nombreux pour célébrer le grand retour de ce rendez-vous emblématique et faire revivre ensemble l’âme festive d’Agde !
Vendredi 31 juillet
13h30 défilé de l’Ecole de Joutes Agathoise au départ du Coeur de Ville jusqu’au quai Commandant Réveille
14h > 19h joutes, Critérium des jeunes de l’Ecole de Joutes Agathoise avec ambiance musicale. Sur l’Hérault, face à la Cathédrale
16h30 > 1h ouverture des bodégas. La Promenade
17h > 19h30 peña en déambulation Les Canastels
17h30 défilés des jouteurs de la SNJA accompagnés du Pierrou au départ de La Promenade jusqu’au quai Commandant Réveille
18h ouverture officielle de la Fête d’Agde par le Maire d’Agde. La Promenade
19h tournoi de joutes déguisé de la SNJA suivi du jugement du Pierrou. Sur l’Hérault, face à la Cathédrale
22h > 1h Show Extravaganza by DJ Cassou. La Promenade
Samedi 1er août, La Promenade
16h30 > 1h ouverture des bodégas.
17h > 19h30 animations pour enfants (course en sac, etc.) proposées par le club de Handball d’Agde
17h > 21h musique itinérante avec les peñas Los Déglingos les Canastels
21h30 corso nocturne dans les rues du Cœur de Ville, au départ de la Gare d’Agde
21h30 > minuit show DJ Doris & François Sax, ambiance bal populaire et variétés
Dimanche 2 août
11h et 14h Défilé des jouteurs de la SNJA depuis la Maison du Cœur de Ville jusqu’au plan d’eau de la cathédrale
15h Tournoi de joutes Trophée du Languedoc , suivi de la remise des prix
à la Maison du Cœur de Ville. Sur l’Hérault, face à la Cathédrale
19h batucada Zabélé Samba en déambulation jusqu’à la place de la Marine
21h30 ambiance musicale avec DJ Cyril. Place de la Marine
#TEMPSFORT .
La promenade Agde 34300 Hérault Occitanie animation@ville-agde.fr
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English : FÊTE D’AGDE
With its Agde traditions, events, and festive nights, Agde is reconnecting with its history and bringing its local festival back to life.
L’événement FÊTE D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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