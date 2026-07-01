FÊTE D’AGDE Agde

Informations pratiques

Agde

FÊTE D’AGDE

La promenade Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Entre traditions agathoises, animations et nuits festives, Agde renoue avec son histoire et fait revivre sa Fête locale.

Pendant trois jours, le cœur historique devient un immense terrain de fête aux couleurs du Sud joutes, corso, bandas, défilés, bodégas, soirées DJ…

On vous attend nombreux pour célébrer le grand retour de ce rendez-vous emblématique et faire revivre ensemble l’âme festive d’Agde !

Vendredi 31 juillet

13h30 défilé de l’Ecole de Joutes Agathoise au départ du Coeur de Ville jusqu’au quai Commandant Réveille

14h > 19h joutes, Critérium des jeunes de l’Ecole de Joutes Agathoise avec ambiance musicale. Sur l’Hérault, face à la Cathédrale

16h30 > 1h ouverture des bodégas. La Promenade

17h > 19h30 peña en déambulation Les Canastels

17h30 défilés des jouteurs de la SNJA accompagnés du Pierrou au départ de La Promenade jusqu’au quai Commandant Réveille

18h ouverture officielle de la Fête d’Agde par le Maire d’Agde. La Promenade

19h tournoi de joutes déguisé de la SNJA suivi du jugement du Pierrou. Sur l’Hérault, face à la Cathédrale

22h > 1h Show Extravaganza by DJ Cassou. La Promenade

Samedi 1er août, La Promenade

16h30 > 1h ouverture des bodégas.

17h > 19h30 animations pour enfants (course en sac, etc.) proposées par le club de Handball d’Agde

17h > 21h musique itinérante avec les peñas Los Déglingos les Canastels

21h30 corso nocturne dans les rues du Cœur de Ville, au départ de la Gare d’Agde

21h30 > minuit show DJ Doris & François Sax, ambiance bal populaire et variétés

Dimanche 2 août

11h et 14h Défilé des jouteurs de la SNJA depuis la Maison du Cœur de Ville jusqu’au plan d’eau de la cathédrale

15h Tournoi de joutes Trophée du Languedoc , suivi de la remise des prix

à la Maison du Cœur de Ville. Sur l’Hérault, face à la Cathédrale

19h batucada Zabélé Samba en déambulation jusqu’à la place de la Marine

21h30 ambiance musicale avec DJ Cyril. Place de la Marine

#TEMPSFORT .

La promenade Agde 34300 Hérault Occitanie animation@ville-agde.fr

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English : FÊTE D’AGDE

With its Agde traditions, events, and festive nights, Agde is reconnecting with its history and bringing its local festival back to life.

L’événement FÊTE D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34