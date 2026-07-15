ITINÉRAIRE NOMADE Agde

Informations pratiques

Agde

ITINÉRAIRE NOMADE

Place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-17 2026-09-19

L’association Génération Music revient cet été avec une nouvelle édition des Itinéraires Nomades, une série de déambulations artistiques et culturelles au cœur du centre historique d’Agde.

Ces balades singulières, alliant théâtre, musique, danse et découverte patrimoniale, proposent une plongée sensible dans l’histoire et la culture d’un peuple nomade

Trois rendez-vous pour une expérience immersive . Le public est invité à participer à ces parcours gratuits, les lundis 3 et 17 août, de 18h30 à 20h ainsi que le samedi 19 septembre, de 10h à 12h.

Le point de départ est fixé à l’Office de tourisme d’Agde, au 1 rue du 4 septembre.

Du centre ancien jusqu’au Musée Agathois des Arts et Traditions Populaires, les spectateurs sont guidés à travers ruelles et places emblématiques dans une mise en scène vivante et poétique signée Olivier Cabassut.

Une balade guidée entre art et mémoire

La déambulation est enrichie par les commentaires passionnants d’un guide conférencier de la Mission Patrimoine Littoral de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

Grâce à cette collaboration, chaque étape de l’itinéraire devient une passerelle entre mémoire, patrimoine expression artistique contemporaine.

Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous

Les Itinéraires Nomades sont l’occasion idéale de redécouvrir Agde autrement, en mêlant regard artistique et richesse historique.

Gratuites et ouvertes à tous, ces animations promettent de belles émotions et des moments de partage au cœur de la ville.

Un voyage à vivre en famille, entre amis ou en solo. à la rencontre de l’histoire vivante d’Agde. .

Place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 30 41 20 43 generation.thierry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ITINÉRAIRE NOMADE

The G%E9n%E9ration Music association is back this %E9t%E9 with a new edition of the Itin%E9raires Nomades, a series of artistic and cultural strolls through the heart of Agde’s historic center.

L’événement ITINÉRAIRE NOMADE Agde a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34