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CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO, FUNK ET ROCK Quai Saint Martin Agde

vendredi 14 août 2026 · Quai Saint Martin · Agde

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Quai Saint Martin
Adresse
LE CAP D'AGDE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO, FUNK ET ROCK

Quai Saint Martin LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert gratuit.
Un duo survitaminé et un spectacle festif qui communique la joie et la bonne humeur au
travers d’un répertoire musical haut en couleur (rock, disco, funk, dance).   .

Quai Saint Martin LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie   animation@ville-agde.fr

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English :

Free concert.

L’événement CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO, FUNK ET ROCK Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34

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