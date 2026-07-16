Informations pratiques

Agde

BALAVOINE, MA BATAILLE

Plan d’eau de la Cathédrale Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Agde accueille une troupe nombreuse sur sa célèbre scène flottante.

En effet, le spectacle qui cartonne dans toute la France, Balavoine Ma Bataille, posera ses valises, le temps d’une soirée, sur la scène flottante agathoise.

40 ans après la disparition de Daniel Balavoine, le spectacle réunit nombre de ses anciens musiciens qui recréent fidèlement l’ambiance musicale et le son si singulier du chanteur.

Un spectacle unique qui combine narration, musiciens live et mise en scène immersive pour vous faire revivre l’émotion et la puissance des œuvres de cet artiste légendaire.

Le Chanteur, Sauvez l’amour ou l’Aziza, tous les grands succès de Balavoine ont été revisités par une jeune génération de chanteurs qui font renaître l’énergie brute et l’émotion pure de son répertoire. Un casting exceptionnel réunissant 7 chanteurs et chanteuses de talent dont Aurélien Vivos (Gagnant de The Voice 2023), Nour (Gagnante de The Voice 2022) ou encore Odem (Demi-finaliste The Voice 2024) qui feront revivre la force et l’intensité émotionnelle des chansons de Balavoine.

Quarante ans après, sa voix résonne encore… et cet été, elle résonnera une fois de plus dans le coeur de notre belle cité agathoise. .

Plan d’eau de la Cathédrale Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : BALAVOINE, MA BATAILLE

Agde is hosting a large troupe on its famous floating stage.

In fact, the show that’s taking France by storm, *Balavoine Ma Bataille*, will set up shop for one night on Agde’s floating stage.

L’événement BALAVOINE, MA BATAILLE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34