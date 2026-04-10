Agde

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

LA TAMARISSIERE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La ville d’Agde vous donne rendez-vous pour la Commémoration du Débarquement en Provence , un événement historique et patriotique au cœur du Cap d’Agde et de La Tamarissière.

Cette journée exceptionnelle rend hommage aux soldats alliés ayant participé au Débarquement de Provence le 15 août 1944, en proposant au public reconstitutions historiques, défilés militaires, expositions de véhicules d’époque et une cérémonie commémorative.

Programme (sous réserve de modifications)

Mail de Rochelongue Le Cap d’Agde

> 09h30 Exposition des véhicules militaires US

> 10h30 Départ du défilé US vers la Grande Conque

(itinéraire Avenue des Outremers > Avenue des Alizés > Avenue de Belle-Isle > Cours des Gentilhommes > Vieux-Port)

La Grande Conque Le Cap d’Agde

> 11h00 Cérémonie commémorative officielle en présence des autorités locales et associations patriotiques

>Toute la journée Camp militaire, animations et reconstitution historique

Site des Bunkers La Tamarissière

> 09h30 12h30 et 14h00 18h00 Visites guidées des bunkers, expositions et campements historiques

> 15h30 Défilé des véhicules US depuis la Grande Conque jusqu’aux bunkers .

LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 22 60 51 83

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English : COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

The town of Agde invites you to the Commemoration of the D-Day Landings in Provence, a historic and patriotic event in the heart of Cap d?Agde and La Tamarissière.

L’événement COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34