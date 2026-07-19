Informations pratiques

Agde

CONCERT IMAGINATION SCÈNE FLOTTANTE AGDE

Plan d’eau de la Cathédrale Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Leee John, fondateur et chanteur du groupe, est né à Londres avant de quitter l’Angleterre pour les États-Unis. Arrivé à New York, il est rapidement happé par sa passion pour la musique.

De retour en Angleterre, ils rencontrent Errol Kennedy, le batteur du groupe américain Midnight Express avec lequel ils fondent en 1981 le trio funk Imagination, en hommage à la chanson éponyme de John Lennon.

Produit par le duo de producteur Tony Swain et Steve Jolley, leur premier album Body Talk, qui sort en 1981, connaît un succès immédiat avec des titres comme comme Flashback ou encore Body Talk. Mais c’est avec leur deuxième opus, In the Heat of the Night, paru fin 1982, que la formation anglaise atteint son apogée.

Le single Just an Illusion devient leur plus grand hit assurant la renommée de la formation à travers le monde, en Angleterre évidemment, en France, en Italie, en Hollande, en Suède ou encore en Afrique du Sud, se hissant en tête des charts du monde entier.

Imagination et la voix sensuelle de Leee John vont, à coups sûrs, envoûter la scène flottante et offrir aux spectateurs un show coloré et spectaculaire… qui, cette fois, ne sera pas juste une illusion.

#sceneflottante

#TEMPSFORT .

Plan d’eau de la Cathédrale Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : CONCERT IMAGINATION SCÈNE FLOTTANTE AGDE

Leee John, the band’s founder and lead singer, was born in London before leaving England for the United States. Upon arriving in New York, he was quickly swept up in his passion for music.

L’événement CONCERT IMAGINATION SCÈNE FLOTTANTE AGDE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34