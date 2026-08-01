UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agde

CHALLENGE MOUYSSET Agde

samedi 15 août 2026 · Agde

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

CHALLENGE MOUYSSET

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Joutes languedociennes.
Défilé en Coeur de Ville suivi du turnoi de joutes Séniors.   .

Agde 34300 Hérault Occitanie   snja.agde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CHALLENGE MOUYSSET

Languedoc Jousts.

L’événement CHALLENGE MOUYSSET Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34

À voir aussi à Agde (Hérault)