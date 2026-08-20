Concert exceptionnel du pianiste Kiryl Keduk, CEC – Théâtre de Yerres, Yerres

Informations pratiques

Concert exceptionnel du pianiste Kiryl Keduk Dimanche 20 septembre, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « La nature n’est pas un décor. De Monet aux artistes contemporains », la Maison Caillebotte vous invite à un concert du pianiste Kiryl Keduk, avec la participation exceptionnelle de la compositrice Françoise Choveaux.

À cette occasion, elle présentera en création un cycle de six miniatures lyriques inspirées des œuvres de l’exposition. Chaque pièce fait écho à un artiste ou à une œuvre présentée à la Maison Caillebotte, créant un dialogue inédit entre peinture et musique. La compositrice sera accompagnée de Cécile Coupry (flûte, voix et percussions).

La seconde partie du concert sera consacrée à de grandes pages du répertoire pianistique, avec des œuvres de Chopin, Rachmaninoff et George Gershwin.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc-Sangnier, 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023436 https://theatres-yerres.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisoncaillebotte.fr/animations/concert-exceptionnel-kiryl-keduk-632.html »}] Le CEC – Théâtre de Yerres est un lieu entièrement rénové avec une salle de spectacle moderne de 950 places dotée d’un balcon. Entouré de verdure depuis sa création, la nature se retrouve également à l’intérieur : deux grands murs végétaux ornent l’entrée du bâtiment. Très ancré dans le cœur des habitants, il a contribué au développement socio-culturel de Yerres et reste l’un des édifices les plus emblématiques de la ville. La salle de spectacle se situe exactement sur l’emplacement de l’ancien CEC : premier équipement d’intégration de France, construit en 1967. Ces équipements rassemblaient en un même lieu, des établissements scolaire et sociaux, socio-éducatifs, culturels et sportifs. Ces structures décidaient de mettre en commun leurs ressources et leurs locaux dans une perspective d’animation locale. Le collège Guillaume Budé était le centre de gravité du CEC. Paul Chaslin, constructeur et initiateur du CEC de Yerres, était convaincu que la démocratisation de la culture passait obligatoirement par l’école. La sensibilité aux arts et à la culture se forme durant les années scolaires, d’où la nécessité d’amener la culture à l’école. Il s’agissait alors de rassembler en un lieu unique, autour du collège, des équipements tels qu’une bibliothèque, un centre social, un conservatoire de musique et de danse, une Maison pour tous… Faciliter le travail des enseignants était une mission de premier ordre. Le CEC – Théâtre de Yerres abrite toujours aujourd’hui une médiathèque et s’est enrichi d’une véritable salle de spectacle. La gestion de cette structure est à la fois communale et communautaire. La salle de spectacle, quant à elle, est entièrement gérée par une société en délégation de service public.

Concert du pianiste Kiryl Keduk

© Ville de Yerres