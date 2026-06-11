CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Lugny
CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Lugny dimanche 12 juillet 2026.
Lugny
CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS
EGLISE SAINT DENIS Lugny Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
cONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS –
Dimanche 12 juillet à 16h30 Eglise Saint Denis 71260 LUGNY
RESERVATION sur site ou billeterie sur place dans la limite des places disponibles. .
EGLISE SAINT DENIS Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 43 66 28 mario.babin@pccb.fr
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English : CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS
L’événement CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Lugny a été mis à jour le 2026-06-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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