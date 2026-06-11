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CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Lugny

CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Lugny dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : EGLISE SAINT DENIS

Ville : 71260 Lugny

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 25 25 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lugny

CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS

EGLISE SAINT DENIS Lugny Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

cONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS –
Dimanche 12 juillet à 16h30 Eglise Saint Denis 71260 LUGNY
RESERVATION sur site ou billeterie sur place dans la limite des places disponibles.   .

EGLISE SAINT DENIS Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 43 66 28  mario.babin@pccb.fr

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English : CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS

L’événement CONCERT EXCEPTIONNEL PETIS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Lugny a été mis à jour le 2026-06-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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