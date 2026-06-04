Lugny

Stage musique et Théatre

salle evenementielle place des halles Lugny Saône-et-Loire

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-08

C’est avec une immense joie que je vous partage le stage de cet été!

Un stage MUSIQUE ET THÉÂTRE en collaboration avec Amélie Vayssade, comédienne.

Autour de chansons de Vincent Malone et Alain Schneider, nous allons explorer le thème du corps, le décortiquer, et mettre en vie, en joie, en mouvement, en personnage ces chants!

INFOS PRATIQUES:

– 08, 09, 10 juillet 2026 de 9h à 17h

– Lugny

– de 7 à 12 ans

Stage ludique et fous rires garantis! .

salle evenementielle place des halles Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 97 55 58 millotclaire@yahoo.fr

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English : Stage musique et Théatre

L’événement Stage musique et Théatre Lugny a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II