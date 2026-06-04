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Stage musique et Théatre Lugny

Stage musique et Théatre Lugny mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : salle evenementielle place des halles

Ville : 71260 Lugny

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : 130 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lugny

Stage musique et Théatre

salle evenementielle place des halles Lugny Saône-et-Loire

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-08

C’est avec une immense joie que je vous partage le stage de cet été!
Un stage MUSIQUE ET THÉÂTRE en collaboration avec Amélie Vayssade, comédienne.
Autour de chansons de Vincent Malone et Alain Schneider, nous allons explorer le thème du corps, le décortiquer, et mettre en vie, en joie, en mouvement, en personnage ces chants!
INFOS PRATIQUES:
– 08, 09, 10 juillet 2026 de 9h à 17h
– Lugny
– de 7 à 12 ans
Stage ludique et fous rires garantis!   .

salle evenementielle place des halles Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 97 55 58  millotclaire@yahoo.fr

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English : Stage musique et Théatre

L’événement Stage musique et Théatre Lugny a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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