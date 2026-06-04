Stage musique et Théatre Lugny
Stage musique et Théatre Lugny mercredi 8 juillet 2026.
Lugny
Stage musique et Théatre
salle evenementielle place des halles Lugny Saône-et-Loire
Tarif : – – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08
C’est avec une immense joie que je vous partage le stage de cet été!
Un stage MUSIQUE ET THÉÂTRE en collaboration avec Amélie Vayssade, comédienne.
Autour de chansons de Vincent Malone et Alain Schneider, nous allons explorer le thème du corps, le décortiquer, et mettre en vie, en joie, en mouvement, en personnage ces chants!
INFOS PRATIQUES:
– 08, 09, 10 juillet 2026 de 9h à 17h
– Lugny
– de 7 à 12 ans
Stage ludique et fous rires garantis! .
salle evenementielle place des halles Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 97 55 58 millotclaire@yahoo.fr
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English : Stage musique et Théatre
L’événement Stage musique et Théatre Lugny a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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