Concert-Exposition dans la Grange de la Jaunière à Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques

Il est proposé dans la Grange de la Jaunière un Concert-Exposition.

Le concert sera donné par l’ensemble Orphée composé d’une harpe, d’un accordéon, d’un alto et d’une soprano.

Au programme des œuvres célèbres du répertoire classique ainsi que des airs folkloriques d’Amérique du Sud.

Sur le même lieu se tiendra une double exposition des vitraux de Panayota Thomadakis et des tableaux de Catherine Legrave.

Les morceaux interprétées et les œuvres exposées seront présentées par les interprètes et les exposants.

À l’issue du concert les spectateurs pourront échanger avec les artistes autour d’un vin chaud. .

