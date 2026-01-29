Concert-Exposition dans la Grange de la Jaunière à Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques
Concert-Exposition dans la Grange de la Jaunière à Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques samedi 30 mai 2026.
Concert-Exposition dans la Grange de la Jaunière à Neuville-sur-Touques
Neuville-sur-Touques 1 chemin de la Jaunière Neuville-sur-Touques Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:55:00
Date(s) :
2026-05-30
Il est proposé dans la Grange de la Jaunière un Concert-Exposition.
Le concert sera donné par l’ensemble Orphée composé d’une harpe, d’un accordéon, d’un alto et d’une soprano.
Au programme des œuvres célèbres du répertoire classique ainsi que des airs folkloriques d’Amérique du Sud.
Sur le même lieu se tiendra une double exposition des vitraux de Panayota Thomadakis et des tableaux de Catherine Legrave.
Les morceaux interprétées et les œuvres exposées seront présentées par les interprètes et les exposants.
À l’issue du concert les spectateurs pourront échanger avec les artistes autour d’un vin chaud. .
Neuville-sur-Touques 1 chemin de la Jaunière Neuville-sur-Touques 61120 Orne Normandie +33 2 33 36 93 35 kammerer.harpe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert-Exposition dans la Grange de la Jaunière à Neuville-sur-Touques
L’événement Concert-Exposition dans la Grange de la Jaunière à Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques a été mis à jour le 2026-01-29 par Conseil départemental de l’Orne