Concert Faites vos jeux ! Eglise de Rocabey Saint-Malo

Saint-Malo

Concert Faites vos jeux !

Eglise de Rocabey 3 Rue Jules Ferry Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

avec les jeunes élèves de la classe d’orgue du Conservatoire.

Carte blanche aux jeunes organistes du Conservatoire pour un moment musical haut en couleurs !

Découvrez le terrain de jeux favori de ces musiciens en herbe un orgue avec ses claviers, son pédalier et sa forêt de tuyaux.

Bourdon, prestant, doublette, bombarde, larigot … des sons aussi variés qu’inattendus vous attendent !

En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Malo. .

Eglise de Rocabey 3 Rue Jules Ferry Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

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English :

L’événement Concert Faites vos jeux ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel