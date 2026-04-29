Concert Faites vos jeux ! Eglise de Rocabey Saint-Malo
Concert Faites vos jeux ! Eglise de Rocabey Saint-Malo samedi 16 mai 2026.
Saint-Malo
Concert Faites vos jeux !
Eglise de Rocabey 3 Rue Jules Ferry Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
avec les jeunes élèves de la classe d’orgue du Conservatoire.
Carte blanche aux jeunes organistes du Conservatoire pour un moment musical haut en couleurs !
Découvrez le terrain de jeux favori de ces musiciens en herbe un orgue avec ses claviers, son pédalier et sa forêt de tuyaux.
Bourdon, prestant, doublette, bombarde, larigot … des sons aussi variés qu’inattendus vous attendent !
En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Malo. .
Eglise de Rocabey 3 Rue Jules Ferry Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Faites vos jeux ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Après-midi jeux parents-enfants Sortilèges L’annexe Saint-Malo 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Groupe Hospitalier Rance Emeraude, Saint-Malo 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Ville Saint-Malo, Saint-Malo 1 mai 2026
- Balade à vélo à Saint-Malo Sur les pas de Jacques Cartier Saint-Malo Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Le GR®34, de Saint-Malo à Dinard Saint-Malo Ille-et-Vilaine 1 mai 2026