Après-midi jeux parents-enfants Sortilèges L’annexe Saint-Malo

Saint-Malo

Après-midi jeux parents-enfants

Sortilèges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez en famille découvrir des jeux adaptés aux plus jeunes (3-10 ans).

Nous vous accueillons en continu de 15h à 18h dans la grande salle de jeux pour vous faire jouer en famille. .

Sortilèges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 61 51 64 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux parents-enfants Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel