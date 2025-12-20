Classique au Large Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

Classique au Large

Quai Duguay-Trouin Palais du Grand Large Saint-Malo Ille-et-Vilaine

2026-04-23

2026-04-26

2026-04-23

18ème édition du festival de musique, Classique au Large à Saint-Malo

Cette année du 23 au 26 avril 2026, nous sommes invités à la rencontre entre la lumière et les sons. Une édition où les arts photographique et pictural se mêleront avec la musique. Comme l’an passé, une formule riche en échanges qui se développe avec des concerts immersifs, des ateliers, des conférences, des rencontres avec les artistes, une exposition de photo, une librairie, un disquaire, des produits locaux à emporter et un restaurant ouvert à toute heure avec vue sur la mer et sur les remparts de Saint-Malo. Venez passer une journée entière au Palais du Grand large et composez votre menu de musique, d’activités, de rencontres et d’échanges ! .

