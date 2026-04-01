Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature Médiathèque René Couanau Saint-Malo

Saint-Malo

Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature

Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Lors de cet atelier organisé par la médiathèque Rena Couanau, les 12-15 ans seront invités à créer des miniatures de leurs livres préférés, ainsi qu’une petite étagère décorée pour les exposer.

Gratuit sur réservation

De 12 à 15 ans. .

Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

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English :

L’événement Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel