Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature Médiathèque René Couanau Saint-Malo
Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature Médiathèque René Couanau Saint-Malo vendredi 24 avril 2026.
Saint-Malo
Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature
Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Lors de cet atelier organisé par la médiathèque Rena Couanau, les 12-15 ans seront invités à créer des miniatures de leurs livres préférés, ainsi qu’une petite étagère décorée pour les exposer.
Gratuit sur réservation
De 12 à 15 ans. .
Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
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English :
L’événement Echappées livres Crée ta bibliothèque miniature Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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