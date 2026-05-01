Concert FANFARE VOLKANIK + LES COUREURS DE REMPARTS Café de l’Espace Flayat

Flayat

Concert FANFARE VOLKANIK + LES COUREURS DE REMPARTS

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15 01:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Es-tu prêt spacienne spacien pour la soirée la plus BRÛLANTE de ce printemps à l’Espace ??!! Pas sûr !! ?? parce que ça va faire du BRUIT à Flayat le VENDREDI 15 MAI !

Ça va suer sa colère ?? ça va chanter son espérance avec Les Coureurs de Rempart + @Collectif Volkanik !!

Tu l’auras compris public chéri ! Une soirée en 2 parties pour ce long week-end prolongé !! 2 fois plus de plaisirs ! 2 fois plus de sourires ! 2 fois plus de musique et de ??? levés face au monde ??

VENDREDI 15 MAI SAVE THE DATE !

LES COUREURS DE REMPARTS + COLLECTIF VOLKANIK

Début des concerts 20h30 PRIX LIBRE ET CONSCIENT FOOD TRUCK Drôles de damas pour te régaler ?? .

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Concert FANFARE VOLKANIK + LES COUREURS DE REMPARTS

L’événement Concert FANFARE VOLKANIK + LES COUREURS DE REMPARTS Flayat a été mis à jour le 2026-05-11 par Marche et Combraille en Aquitaine