Informations pratiques

Bénouville

Concert Fantasy Orchestra

Place de la Mare Carré Bénouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Cet orchestre pop franco-britannique, composé de 30 à 40 musiciens et chanteurs amateurs et professionnels, vous embarque pour un concert festif aux sonorités éclectiques. Venez partager un moment convivial en musique, avant de prolonger la soirée autour d’un repas partagé où chacun est invité à apporter un plat et une boisson. Une belle soirée d’été à vivre en famille ou entre amis ! .

Place de la Mare Carré Bénouville 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 00 71

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English : Concert Fantasy Orchestra

L’événement Concert Fantasy Orchestra Bénouville a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie