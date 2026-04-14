Concert Fantasy Orchestra, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Concert Fantasy Orchestra Jeudi 23 avril, 20h30 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00

Un concert revitalisant pour un show éclectique, joyeux et costumé, entre les Beatles, Beach Boys, Bowie, mais aussi Ennio Moricone, Marlena Shawn, Beyoncé, Radiohead.

Ouvert à tout·es, gratuit et comptoir des rafraîchissements ouvert.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Quand le musique est bonne concerts sortiesculturelles