Concert FC symphonique et Chorale Tutti Rue de l’Eglise Saint Pierre La Sauve

La Sauve

Concert FC symphonique et Chorale Tutti

Rue de l’Eglise Saint Pierre Eglise Saint-Pierre La Sauve Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Ce concert propose un programme varié réunissant des œuvres de Camille Saint-Saëns, Jean-Philippe Rameau, du groupe Bratsch, ainsi que le Requiem de Mozart et le Gloria de Vivaldi. Le FC Symphonique, formation issue de l’association Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers , s’adresse à un large public. L’ensemble est accompagné par la chorale TUTTI, dirigée par Nicolas Lescombes, reconnue pour son engagement dans la valorisation du patrimoine. La direction musicale est assurée par Yves Raibaud, qui a notamment dirigé pendant vingt ans le Centre Rural d’Animation Culturelle de l’Entre-deux-Mers. Ce programme éclectique mettra en valeur différentes esthétiques musicales dans un esprit convivial. Les bénéfices de cette animation seront consacrés à la restauration des décors muraux du mur nord. Billetterie sur place, réservations par téléphone. .

Rue de l’Eglise Saint Pierre Eglise Saint-Pierre La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 22 05 13

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English : Concert FC symphonique et Chorale Tutti

L’événement Concert FC symphonique et Chorale Tutti La Sauve a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers