Concert Federico Altare et Pierre Lecoq Casino Barrière Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concert Federico Altare et Pierre Lecoq

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Organisé par Musiques Rive Gauche.

Dans ce programme la flûte traversière va vous raconter une histoire en cinq chapitres. Une histoire qui commence dans les salons de Louis XV, traverse les forêts hongroises, s’égare dans les rêves d’un faune, et s’achève dans le chant mystérieux d’un merle noir. Prêts pour le voyage ?

Programme

● Jean-Marie Leclair |1697-1764 sonate pour flûte et piano

● Franz Doppler | 1821-1883 Fantaisie pastorale hongroise pour flûte et piano op.26

● Charles-Marie Widor | 1844-1937 Suite pour flûte et piano op.34 | 1877

● Claude Debussy | 1862-1918 Prélude à l’après-midi d’un faune | 1982-1894

● Olivier Messiaen | 1908-1992 Le merle noir | 1952

Le concert se déroulant au Casino Barrière, une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. L’accès est interdit au moins de 18 ans.

Billetterie:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme dans les espaces d’accueil de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux

– En ligne sur billetterie.dinardemeraudetourisme.com

– Sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles. .

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Concert Federico Altare et Pierre Lecoq Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme