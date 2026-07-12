Visite-atelier Dinard en affiche Villa des Roches Brunes Dinard
jeudi 30 juillet 2026 · Villa des Roches Brunes · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Visite-atelier Dinard en affiche
Villa des Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
En compagnie d’un médiateur, les enfants découvrent de manière amusante l’histoire et l’univers graphique des affiches touristiques de Dinard. Ils réalisent ensuite leur propre affiche de Dinard, à base de collages !
Visite-atelier accessible aux enfants de 6 à 10 ans.
Groupe de 10 enfants maximum.
Autorisation parentale obligatoire (à remplir sur place avant l’atelier).
Durée 1h30
Tarif 7€ par enfant (6 à10 ans)
Lieu de rendez-vous Villa des Roches Brunes , 1 allée des douaniers Dinard.
Réservation des billets obligatoire avant l’atelier dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.
Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.
Billets ni échangeables, ni remboursables.
Conditions d’annulation :
Le service Ville d’art et d’Histoire de la mairie de Dinard se réserve le droit d’annuler l’atelier 24h avant celui-ci s’il y a moins de 3 inscrits. .
Villa des Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement Visite-atelier Dinard en affiche Dinard a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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