Concert Félicien Brut Beauvoir
Concert Félicien Brut Beauvoir dimanche 13 septembre 2026.
Beauvoir
Concert Félicien Brut
Barrage du Couesnon Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Carte blanche à Félicien Brut ! Pour son passage en Normandie, l’accordéoniste applaudi sur les scènes du monde entier a imaginé un programme qui met en valeur les mille facettes de son instrument. .
Barrage du Couesnon Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Concert Félicien Brut
L’événement Concert Félicien Brut Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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