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Concert Félicien Brut Beauvoir

Concert Félicien Brut Beauvoir

Concert Félicien Brut Beauvoir dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Barrage du Couesnon

Ville : 50170 Beauvoir

Département : Manche

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Beauvoir

Concert Félicien Brut

Barrage du Couesnon Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Carte blanche à Félicien Brut ! Pour son passage en Normandie, l’accordéoniste applaudi sur les scènes du monde entier a imaginé un programme qui met en valeur les mille facettes de son instrument.   .

Barrage du Couesnon Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65  reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Concert Félicien Brut

L’événement Concert Félicien Brut Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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