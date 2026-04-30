Concert Ferrière-Larçon
Concert Ferrière-Larçon dimanche 7 juin 2026.
Ferrière-Larçon
Concert
Ferrière-Larçon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les chanteurs de Chevarney sous la direction de Denise Blanc. Bach, Stabat Mater de Caldara.
Les chanteurs de Chevarney sous la direction de Denise Blanc. Bach, Stabat Mater de Caldara. .
Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 60 39 35 30
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English :
Les chanteurs de Chevarney under the direction of Denise Blanc. Marcello, Bach, Buxtehude.
L’événement Concert Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2026-04-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire