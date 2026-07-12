UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valcabrère

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES SOPHIA LIU Valcabrère

vendredi 14 août 2026 · Valcabrère

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
BASILIQUE SAINT JUST
Ville
31510 Valcabrère
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Valcabrère

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES SOPHIA LIU

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 21:45:00

Date(s) :
2026-08-14

Récital de piano.
Oeuvres de Chopin, Tchaïkovski, Balakirev. 10  .

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Piano recital.

L’événement CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES SOPHIA LIU Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Valcabrère (Haute-Garonne)