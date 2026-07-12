AGENDA · Valcabrère
CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES SOPHIA LIU Valcabrère
vendredi 14 août 2026 · Valcabrère
Informations pratiques
Valcabrère
CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES SOPHIA LIU
BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 21:45:00
Date(s) :
2026-08-14
Récital de piano.
Oeuvres de Chopin, Tchaïkovski, Balakirev. 10 .
BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00
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English :
Piano recital.
L’événement CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES SOPHIA LIU Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE