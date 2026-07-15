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AGENDA · Valcabrère

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES VASSILY CHMYKOV & ARTHUR HINNEWINKEL Valcabrère

dimanche 9 août 2026 · Valcabrère

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
BASILIQUE SAINT JUST
Ville
31510 Valcabrère
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Valcabrère

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES VASSILY CHMYKOV & ARTHUR HINNEWINKEL

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 21:45:00

Date(s) :
2026-08-09

Musique de chambre.
Le piano et le violon sont deux instruments très différents. Les associer ouvre la porte au danger de traiter l’un en virtuose et l’autre en accompagnant. 10  .

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00 

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English :

Chamber music.

L’événement CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES VASSILY CHMYKOV & ARTHUR HINNEWINKEL Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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