CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES VASSILY CHMYKOV & ARTHUR HINNEWINKEL Valcabrère
dimanche 9 août 2026 · Valcabrère
Informations pratiques
Valcabrère
CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES VASSILY CHMYKOV & ARTHUR HINNEWINKEL
BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 21:45:00
Date(s) :
2026-08-09
Musique de chambre.
Le piano et le violon sont deux instruments très différents. Les associer ouvre la porte au danger de traiter l’un en virtuose et l’autre en accompagnant. 10 .
BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00
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English :
Chamber music.
L’événement CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES VASSILY CHMYKOV & ARTHUR HINNEWINKEL Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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