LECTURE DE CONTES VAL’CAFÉ Valcabrère

Informations pratiques

Valcabrère

LECTURE DE CONTES

VAL’CAFÉ 4 rue Carrérre Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

– 17h30 3 à 5 ans Les 3 Petits Cochons de J. Jakib.

– 18h 6 à 9 ans Les Musiciens de Brême des Frères Grimm.

Conte lu par Virginie Descharmes suivi d’un moment créatif, manuel, musical, littéraire, théâtral ou de jeu sur le même thème.

Participation libre. .

VAL’CAFÉ 4 rue Carrérre Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

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English :

– 5:30 p.m. Ages 3–5: *The Three Little Pigs* by J. Jakib.

– 6:00 p.m. Ages 6–9: *The Musicians of Br%EAme* by the Brothers Grimm.

Story read by Virginie Descharmes, followed by a creative, arts-and-crafts, musical, literary, theatrical, or play-based activity on the same theme.

L’événement LECTURE DE CONTES Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE