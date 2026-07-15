UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valcabrère

LECTURE DE CONTRE Val’Café Valcabrère

vendredi 17 juillet 2026 · Val'Café · Valcabrère

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Val'Café
Adresse
VALCABRERE
Ville
31510 Valcabrère
Département
Haute-Garonne
Tarif

Valcabrère

LECTURE DE CONTRE

Val’Café VALCABRERE Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Lecture de conte par Virginie Descharmes
Suivi d’un moment créatif, manuel, musical, théâtral, littéraire ou de jeu

Au programme
17h30 Pirouette Cacahuète de G. Grandière 3 à 5 ans
18h00 Un Petit Roi Ne Pleure Jamais de B. Deru-Renard 6 à 9 ans
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Val’Café VALCABRERE Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie   valcafe31@gmail.com

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English :

Storytime with Virginie Descharmes
Followed by a creative, arts-and-crafts, musical, theatrical, literary, or play-based activity

On the program
5:30 p.m.: Pirouette Cacahuète by G. Grandière—ages 3 to 5
6:00 p.m.: Un Petit Roi Ne Pleure Jamais by B. Deru-Renard—ages 6 to 9

L’événement LECTURE DE CONTRE Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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