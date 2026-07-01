LECTURE DE CONTRE Val’Café Valcabrère
mercredi 29 juillet 2026 · Val'Café · Valcabrère
Informations pratiques
Valcabrère
LECTURE DE CONTRE
Val’Café VALCABRERE Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Lecture de conte par Virginie Descharmes
Suivi d’un moment créatif, manuel, musical, théâtral, littéraire ou de jeu
Au programme
17h30 Grosse Colère de M. D’Allancé 3 à 5 ans
18h00 Le Petit Chaperon Rouge de C. Perrault 6 à 9 ans
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Val’Café VALCABRERE Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com
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English :
Storytime with Virginie Descharmes
Followed by a creative, arts-and-crafts, musical, theatrical, literary, or play-based activity
Schedule
5:30 p.m.: “Grosse Colère” by M. D’Allancé Ages 3 to 5
6:00 p.m.: “Little Red Riding Hood” by C. Perrault Ages 6 to 9
L’événement LECTURE DE CONTRE Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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