CONFÉRENCE NOTRE GALAXIE SALLE DES CORDELIERS Valcabrère

CONFÉRENCE NOTRE GALAXIE

SALLE DES CORDELIERS Place de la Mesure à Grains Valcabrère Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 21:00:00

2026-02-14 2026-03-14

Animée par Philippe Gilabert. Si le temps le permet, la conférence sera suivie d’une balade nocturne pour quelques observations du ciel. Pour ceux qui le souhaitent auberge espagnole (chacun amène un plat salé ou sucré).

Participation libre. .

SALLE DES CORDELIERS Place de la Mesure à Grains Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie

Hosted by Philippe Gilabert. Weather permitting, the lecture will be followed by an evening stroll to observe the sky. For those who wish, there will be a auberge espagnole (bring your own sweet or savoury dish).

