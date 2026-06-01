Concert Festival du Vexin Boutencourt Boutencourt
Concert Festival du Vexin Boutencourt Boutencourt dimanche 28 juin 2026.
Boutencourt
Concert Festival du Vexin Boutencourt
14, rue de l’Aunette Boutencourt Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 18:15:00
Date(s) :
2026-06-28
Récital de piano Diana COOPER
L. van BEETHOVEN Sonate n° 3 en do majeur op. 2
F. MENDELSSOHN Variations sérieuses op. 54
E. GRANADOS Allegro de concierto op. 46
F. CHOPIN Barcarolle en fa dièse majeur op. 60
F. CHOPIN Sonate n° 3 en si mineur op. 58
Récital de piano Diana COOPER
L. van BEETHOVEN Sonate n° 3 en do majeur op. 2
F. MENDELSSOHN Variations sérieuses op. 54
E. GRANADOS Allegro de concierto op. 46
F. CHOPIN Barcarolle en fa dièse majeur op. 60
F. CHOPIN Sonate n° 3 en si mineur op. 58 .
14, rue de l’Aunette Boutencourt 60590 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49
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English :
Piano recital Diana COOPER
L. van BEETHOVEN: Sonata No. 3 in C major, Op. 2
F. MENDELSSOHN: Serious Variations op. 54
E. GRANADOS: Allegro de concierto op. 46
F. CHOPIN: Barcarolle in F sharp major op. 60
F. CHOPIN: Sonata No. 3 in B minor op. 58
L’événement Concert Festival du Vexin Boutencourt Boutencourt a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre