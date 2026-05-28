Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Festival du Vexin Montchevreuil Rue du Mesnil Montchevreuil

Concert Festival du Vexin Montchevreuil Rue du Mesnil Montchevreuil

Concert Festival du Vexin Montchevreuil Rue du Mesnil Montchevreuil samedi 7 novembre 2026.

Lieu : Rue du Mesnil

Adresse : Fresneaux

Ville : 60240 Montchevreuil

Département : Oise

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 13 13 14 Tarif de base plein tarif

Montchevreuil

Concert Festival du Vexin Montchevreuil

Rue du Mesnil Fresneaux Montchevreuil Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:30:00
fin : 2026-11-07 20:15:00

Date(s) :
2026-11-07

Le Carnaval des Animaux
Julien BEAUTEMPS (accordéon) et Marina SAÎKI (piano)
E. GRIEG Peer Gynt
P. I. TCHAÏKOVSKY Danse de Fée Dragée
W. A. MOZART Un extrait d’une symphonie
M. SAKURA Mélodie traditionnelle japonaise
C. SAINT-SAËNS Le Carnaval des Animaux
Le Carnaval des Animaux
Julien BEAUTEMPS (accordéon) et Marina SAÎKI (piano)
E. GRIEG Peer Gynt
P. I. TCHAÏKOVSKY Danse de Fée Dragée
W. A. MOZART Un extrait d’une symphonie
M. SAKURA Mélodie traditionnelle japonaise
C. SAINT-SAËNS Le Carnaval des Animaux   .

Rue du Mesnil Fresneaux Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Carnaval des Animaux
Julien BEAUTEMPS (accordion) and Marina SAÎKI (piano)
E. GRIEG: Peer Gynt
P. I. TCHAIKOVSKY: Dance of the Sugar Plum Fairy
W. A. MOZART: Excerpt from a symphony
M. SAKURA: Traditional Japanese melody
C. SAINT-SAËNS: Le Carnaval des Animaux

L’événement Concert Festival du Vexin Montchevreuil Montchevreuil a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre