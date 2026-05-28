Concert Festival du Vexin Montchevreuil Rue du Mesnil Montchevreuil
Concert Festival du Vexin Montchevreuil Rue du Mesnil Montchevreuil samedi 7 novembre 2026.
Montchevreuil
Concert Festival du Vexin Montchevreuil
Rue du Mesnil Fresneaux Montchevreuil Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:30:00
fin : 2026-11-07 20:15:00
Date(s) :
2026-11-07
Le Carnaval des Animaux
Julien BEAUTEMPS (accordéon) et Marina SAÎKI (piano)
E. GRIEG Peer Gynt
P. I. TCHAÏKOVSKY Danse de Fée Dragée
W. A. MOZART Un extrait d’une symphonie
M. SAKURA Mélodie traditionnelle japonaise
C. SAINT-SAËNS Le Carnaval des Animaux
Le Carnaval des Animaux
Julien BEAUTEMPS (accordéon) et Marina SAÎKI (piano)
E. GRIEG Peer Gynt
P. I. TCHAÏKOVSKY Danse de Fée Dragée
W. A. MOZART Un extrait d’une symphonie
M. SAKURA Mélodie traditionnelle japonaise
C. SAINT-SAËNS Le Carnaval des Animaux .
Rue du Mesnil Fresneaux Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49
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English :
Le Carnaval des Animaux
Julien BEAUTEMPS (accordion) and Marina SAÎKI (piano)
E. GRIEG: Peer Gynt
P. I. TCHAIKOVSKY: Dance of the Sugar Plum Fairy
W. A. MOZART: Excerpt from a symphony
M. SAKURA: Traditional Japanese melody
C. SAINT-SAËNS: Le Carnaval des Animaux
L’événement Concert Festival du Vexin Montchevreuil Montchevreuil a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre