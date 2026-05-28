Concert Festival du Vexin Montjavoult Montjavoult
Concert Festival du Vexin Montjavoult Montjavoult samedi 5 septembre 2026.
Montjavoult
Concert Festival du Vexin Montjavoult
Rue du Pasteur Lorriaux Montjavoult Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05 20:15:00
Date(s) :
2026-09-05
Maxime GRIZARD (violoncelle) et Diana COOPER (piano)
L. van BEETHOVEN Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 5 n° 2
J. SIBELIUS Andantino en do majeur JS 40.
E. GRIEG Intermezzo en la mineur EG 115
D. POPPER Scènes d’un bal masqué op. 3 n° 4 Papillon
H. DUPARC Sonate pour violoncelle et piano 2ème mouvement (lento)
C. DEBUSSY Nocturne & Scherzo
S. RACHMANINOV Danse orientale op. 2 n° 2
F. CHOPIN Introduction et Polonaise brillante en do majeur op. 3
Maxime GRIZARD (violoncelle) et Diana COOPER (piano)
L. van BEETHOVEN Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 5 n° 2
J. SIBELIUS Andantino en do majeur JS 40.
E. GRIEG Intermezzo en la mineur EG 115
D. POPPER Scènes d’un bal masqué op. 3 n° 4 Papillon
H. DUPARC Sonate pour violoncelle et piano 2ème mouvement (lento)
C. DEBUSSY Nocturne & Scherzo
S. RACHMANINOV Danse orientale op. 2 n° 2
F. CHOPIN Introduction et Polonaise brillante en do majeur op. 3 .
Rue du Pasteur Lorriaux Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49
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English :
Maxime GRIZARD (cello) and Diana COOPER (piano)
L. van BEETHOVEN: Sonata for cello and piano in G minor Op. 5 No. 2
J. SIBELIUS: Andantino in C major JS 40.
E. GRIEG: Intermezzo in A minor EG 115
D. POPPER: Scenes from a masked ball op. 3 no. 4: Butterfly
H. DUPARC: Sonata for cello and piano ? 2nd movement (lento)
C. DEBUSSY: Nocturne & Scherzo
S. RACHMANINOV: Oriental Dance Op. 2 No. 2
F. CHOPIN: Introduction and Polonaise brillante in C major Op. 3
L’événement Concert Festival du Vexin Montjavoult Montjavoult a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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