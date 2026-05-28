Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt

Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt

Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Vieille Côté

Ville : 60240 Vaudancourt

Département : Oise

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 13 13 14 Tarif de base plein tarif

Vaudancourt

Concert Festival du Vexin Vaudancourt

Rue de la Vieille Côté Vaudancourt Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Récital de piano Théotime GILLOT
A. BERG Sonate pour piano op. 1
L. van BEETHOVEN Sonate n° 32 en do mineur op. 111
J. BRAHMS 8 Klavierstücke op. 76
Récital de piano Théotime GILLOT
A. BERG Sonate pour piano op. 1
L. van BEETHOVEN Sonate n° 32 en do mineur op. 111
J. BRAHMS 8 Klavierstücke op. 76   .

Rue de la Vieille Côté Vaudancourt 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théotime GILLOT piano recital
A. BERG: Sonata for piano op. 1
L. van BEETHOVEN: Sonata no. 32 in C minor op. 111
J. BRAHMS: 8 Klavierstücke op. 76

L’événement Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre