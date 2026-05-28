Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt
Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt samedi 4 juillet 2026.
Vaudancourt
Concert Festival du Vexin Vaudancourt
Rue de la Vieille Côté Vaudancourt Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Récital de piano Théotime GILLOT
A. BERG Sonate pour piano op. 1
L. van BEETHOVEN Sonate n° 32 en do mineur op. 111
J. BRAHMS 8 Klavierstücke op. 76
Récital de piano Théotime GILLOT
A. BERG Sonate pour piano op. 1
L. van BEETHOVEN Sonate n° 32 en do mineur op. 111
J. BRAHMS 8 Klavierstücke op. 76 .
Rue de la Vieille Côté Vaudancourt 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Théotime GILLOT piano recital
A. BERG: Sonata for piano op. 1
L. van BEETHOVEN: Sonata no. 32 in C minor op. 111
J. BRAHMS: 8 Klavierstücke op. 76
L’événement Concert Festival du Vexin Vaudancourt Vaudancourt a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre