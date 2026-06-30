Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada Eglise de Reignac Reignac

Informations pratiques

Reignac

Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada

Eglise de Reignac 19 Route Louis de Barberin Reignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Festival International des Orchestres de Jeunes, Dans le cadre du Festival Eurochestries, le Chœur Les Voix d’Elles se produira à l’église de Reignac. Réservation conseillée sur HelloAsso Eurochestries Charente-Maritime

.

Eglise de Reignac 19 Route Louis de Barberin Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 45 53 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada

35th International Festival of Youth Orchestras, As part of the Eurochestries Festival, a flute trio (FR) and a string trio (USA) will perform in Reignac church. Booking recommended via HelloAsso ‘Eurochestries Charente-Maritime’

L’événement Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada Reignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente