Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada Eglise de Reignac Reignac
dimanche 2 août 2026 · Eglise de Reignac · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada
Eglise de Reignac 19 Route Louis de Barberin Reignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Festival International des Orchestres de Jeunes, Dans le cadre du Festival Eurochestries, le Chœur Les Voix d’Elles se produira à l’église de Reignac. Réservation conseillée sur HelloAsso Eurochestries Charente-Maritime
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Eglise de Reignac 19 Route Louis de Barberin Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 45 53 26
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English : Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada
35th International Festival of Youth Orchestras, As part of the Eurochestries Festival, a flute trio (FR) and a string trio (USA) will perform in Reignac church. Booking recommended via HelloAsso ‘Eurochestries Charente-Maritime’
L’événement Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada Reignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente