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AGENDA · Reignac

Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada Eglise de Reignac Reignac

dimanche 2 août 2026 · Eglise de Reignac · Reignac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Reignac
Adresse
19 Route Louis de Barberin
Ville
16360 Reignac
Département
Charente
Tarif

Reignac

Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada

Eglise de Reignac 19 Route Louis de Barberin Reignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le Festival International des Orchestres de Jeunes, Dans le cadre du Festival Eurochestries, le Chœur Les Voix d’Elles se produira à l’église de Reignac. Réservation conseillée sur HelloAsso Eurochestries Charente-Maritime
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Eglise de Reignac 19 Route Louis de Barberin Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 45 53 26 

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English : Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada

35th International Festival of Youth Orchestras, As part of the Eurochestries Festival, a flute trio (FR) and a string trio (USA) will perform in Reignac church. Booking recommended via HelloAsso ‘Eurochestries Charente-Maritime’

L’événement Concert Festival Eurochestries 2026 Chœur Les Voix d’Elles Laval Canada Reignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente

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